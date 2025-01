Il protocollo di collaborazione tra Unirsm e istituzioni diventa definitivo

le interviste a Corrado Petrocelli e Teodoro Lonfernini

Il protocollo d'intesa tra Università di San Marino e il Congresso di Stato diventa definitivo. L'Università del Titano diventa pienamente parte del sistema-Paese. La collaborazione con le istituzioni è storia nota, ma ora prende una nuova forma. Gli accordi inizialmente venivano siglati con le singole Segreterie, nel 2021 il protocollo triennale con il Congresso di Stato, ora l'intesa diventa definitiva: con la firma del segretario all'Università e alla Ricerca Teodoro Lonfernini e del rettore Corrado Petrocelli si mette in cassaforte una collaborazione che non dovrà più essere rinnovata, seppur revocabile. Con loro anche la direttrice generale di Unirsm, Laura Gobbi, e il direttore del Dipartimento Istruzione, Emanuele D'Amelio.

"Siamo tra i pochi - commenta Petrocelli -, soprattutto tra le università dei piccoli Stati, ad aver avuto un accordo di questo genere. Questo significa che l'università, riconosciuta come uno dei punti essenziali del sistema Paese, un'articolazione di questo Stato, è riconosciuta una piena integrazione e una piena collaborazione con tutte le realtà istituzionali di questo Paese, per tutte le necessità che di volta in volta debbano servire e per le quali noi siamo sempre pronti".

Così si concretizza la Terza missione dell'ateneo, grazie a un'interazione diretta con la società, favorendo sviluppo economico e culturale. Da una parte si mette a disposizione la conoscenza sviluppata con la ricerca e dall'altra si offrono opportunità agli studenti. L'accordo sottoscritto dunque sancisce la cooperazione tra istituzioni e università e mette in campo iniziative di reciproco interesse.

"Due realtà al servizio del nostro Paese - aggiunge Lonfernini -, della sua crescita e soprattutto di una crescita di carattere culturale, scientifico. Siamo pronti ad approfondire tutti i temi della vita della nostra comunità attraverso chi può supportarci con quella attività. La nostra università è una realtà riconosciuta sia da un punto di vista interno sia da un punto di vista internazionale".

