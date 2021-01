Il punto sui contagi a SM: un decesso, 39 nuovi positivi Due nuove positività al Casale La Fiorina, indipendenti - dice il Direttore Sanitario, Sergio Rabini - dal primo focolaio e rassicura: "La situazione è sotto controllo"

E' morta ieri mattina, a 72 anni, era ricoverata nel Reparto Covid. E salgono a 23 i decessi da Coronavirus nella seconda ondata, 65 da inizio pandemia. Alla famiglia arriva il cordoglio della Segreteria alla Sanità e dell'ISS che fornisce i nuovi dati sulle positività: 39 in più a fronte di 334 tamponi, portando a 308 gli attualmente positivi in territorio, di cui 10 sono sanitari. Ma è rilevante anche il numero dei guariti: sono 37 in un solo giorno.

Per quanto riguarda le 25 ospedalizzazioni: 15 sono i ricoveri in reparto isolamento Covid, 10 in terapia intensiva. 283 i positivi seguiti a casa, con anche 232 quarantene. E' il Direttore Sanitario Sergio Rabini a leggere i dati complessivi di questa seconda ondata: 1.991, quasi il triplo rispetto alla prima fase. Raccomanda massima attenzione ai comportamenti e al rispetto delle norme prescritte anche tramite decreto perché “ne va della propria salute e – dice - della salute di tutti”.

Da Rabini, focus anche sulla situazione del Casale La Fiorina, dove si contano due nuovi positivi (con un ricovo nel reparto Covid e l'altra, asintomatica, nell'area isolata del Casale), indipendenti – dice Rabini – dal focolaio di un mese fa, che è pressoché riassorbito, con i 3 pazienti asintomatici, ancora nell'area isolata, che domani verranno sottoposti a nuovo tampone e aggiunge: “La situazione è sotto controllo”.

