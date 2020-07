Il Qatar dona alla Repubblica di San Marino 150.000 dollari

Ennesimo gesto di solidarietà nei confronti di San Marino, questa volta da parte del Qatar, che ha donato una somma pari a 150.000 dollari americani, in ausilio alla lotta al Covid-19 in territorio. Ne dà notizia la Segreteria di Stato agli Esteri, che ringrazia l’Emiro, il Governo e il tutto popolo del Qatar per questo generoso e significativo contributo. La consegna è avvenuta oggi da parte dell’Ambasciatore qatariota in Italia e non residente presso San Marino, Al Malki nelle mani dell'Ambasciatore del Titano a Roma, Rotondaro.