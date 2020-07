LOTTA AL CORONAVIRUS Il Qatar dona alla Repubblica di San Marino 150.000 dollari

Ennesimo gesto di solidarietà nei confronti di San Marino, questa volta da parte del Qatar, che ha donato una somma pari a 150.000 dollari americani, in ausilio alla lotta al Covid-19 in territorio. Ne dà notizia la Segreteria di Stato agli Esteri, che ringrazia l’Emiro, il Governo e il tutto popolo del Qatar per questo generoso e significativo contributo. La consegna è avvenuta oggi da parte dell’Ambasciatore qatariota in Italia e non residente presso San Marino, Al Malki nelle mani dell'Ambasciatore del Titano a Roma, Rotondaro.



