Il Rally Legend non delude le aspettative

RallyLegend 2020

È terminata ieri la 18° edizione del Rally Legend, la kermesse motoristica più importante del Titano. Migliaia le persone in Repubblica per l'evento nonostante il calo di presenze e iscritti dovuto al coronavirus.

“Eventi come questo sono sempre una boccata di ossigeno” evidenzia il presidente di USOT Luigi Sartini. “Si è sentito il minor flusso di turisti stranieri sopratutto per il settore ristorazione – ci spiega – più positivo invece il bilancio per gli alberghi”.

“Siamo molto soddisfatti per questi quattro giorni – aggiunge Francesco Brigante, presidente del Consorzio San Marino 2000 – abbiamo rilevato un calo sopratutto di stranieri anche se non è mancata la presenza di svizzeri, austriaci e tedeschi”.

Molte le persone anche in Centro Storico, ma a livello commerciale, riporta la presidente di USC Marina Urbinati, "non sempre e presenze vogliono dire entrate. “La capacità di spesa di molti turisti è ancora bassa, è stato un week end molto più positivo per ristoranti e alberghi” evidenzia. “Eventi di questo genere però aiutano e fanno sempre piacere”.