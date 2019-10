Il RallyLegend entra nel vivo, le strade chiuse venerdì 11 ottobre

Ieri sera lo spettacolo RallyLegend Show, antipasto delle prove speciali in programma da oggi e che dureranno fino a domenica.

Queste le strade chiuse nella giornata di oggi, venerdì 11 ottobre:

- dalle ore 07.00 alle ore 15.00 di venerdì 11 ottobre 2019 (e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) test vetture “I Laghi”: Str. Cà Barigone, Str. dei Laghi, Str. dei Bugari, Str. di San Michele con transito per i residenti fino alle ore 09.00 (nel solo senso di marcia del percorso);

- dalle ore 16.45 di venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 01.30 di sabato 12 ottobre 2019 (comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) con transito per i residenti fino alle ore 17.45 dell’11 ottobre 2019 nel solo senso di marcia della prova speciale – PS “Le Tane”: Str. Cà Morri, Str. Fondo Rio, Via N. Tommaseo, Via Dei Dativi (da Via N. Tommaseo a Str. di Valgiurata), Str. di Valgiurata, Str. di Paderna (da Str. di Valgiurata a Via dei Dativi), Str. delle Serrate, Str. Paradiso;

- dalle ore 17.00 di venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 03.00 di sabato 12 ottobre 2019 (e comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) – PS “San Marino”: Str. del Lavoro (da acquedotto AASS a Ponte dei Mulini), Str. Prima Gualdaria, V.le Campo dei Giudei da Str. Prima Gualdaria a Via Montalbo, Via Piana da bivio con Via Montalbo a Via G.B. Belluzzi (compreso parcheggio n. 1), Via G.B. Belluzzi, P.le Lo Stradone da Via G.B. Belluzzi a bivio con Via Paolo III con transito per i residenti fino alle ore 18.30 (nel solo senso di marcia della prova speciale);

- dalle ore 19.00 di venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 01.30 circa di sabato 12 ottobre 2019 (comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) per riordinamento vetture Centro Storico San Marino: Contrada di Portanova, P.zza Sant’Agata, Contrada San Francesco, Contrada delle Mura, P.le G. Genga, Contrada Omerelli, P.le antistante Palazzo Begni, P.zza Titano, Via Eugippo, Contrada del Pianello, P.zza della Libertà, Contrada del Collegio, P.zza Garibaldi, Via Donna Felicissima con transito per i residenti fino alle ore 19.30;

- dalle ore 18.00 di venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 20.00 di domenica 13 ottobre 2019 (comunque fino al passaggio dell’ultima vettura) con transito per i residenti fino alle ore 08.30 del 12 ottobre 2019 e dalle ore 22.00 del 12 ottobre alle ore 07.00 del 13 ottobre 2019 – PS “The legend”: Str. La Ciarulla da bivio Str. Costa del Bello a bivio Str. Acquasalata, zona industriale La Ciarulla, Str. dell’Assenzio, Via dei Cerri, Str. La Ciarulla, Str. Bulumina, Str. Borrana, Str. Acquasalata (da Str. La Ciarulla a bivio Str. Cardio).