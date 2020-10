Il RallyLegend non delude le aspettative

Nel servizio l'intervista a Riccardo Vannucci (Presidente Federalberghi)

È terminata ieri la 18° edizione del Rally Legend, la kermesse motoristica più attesa sul Titano. Migliaia le persone in Repubblica per l'evento nonostante il calo di presenze e iscritti dovuto agli effetti del coronavirus. “Eventi come questo sono sempre una boccata di ossigeno” evidenzia il presidente di USOT Luigi Sartini anche se per la ristorazione “il minor flusso di turisti stranieri si è fatto sentire”.

Per il presidente di Federlaberghi Riccardo Vannucci “sono appuntamenti che vanno ripetuti spesso”. Il covid, ci spiega, è stato un duro colpo per l'intero settore e anche per il prossimo anno c'è incertezza.

Anche Francesco Brigante, presidente del Consorzio San Marino 2000, elogia il Legend: “Siamo molto soddisfatti per questi quattro giorni, abbiamo rilevato un calo di stranieri ma non è mancata la presenza di svizzeri, austriaci e tedeschi”.

Molte persone anche in Centro Storico, a livello commerciale però, riporta la presidente di USC Marina Urbinati, non sempre le presenze corrispondono a maggiori entrate. “La capacità di spesa dei turisti è ancora bassa, è stato un week più positivo per ristoranti e alberghi ma appuntamenti di questo genere – aggiunge - aiutano e fanno sempre piacere”.

