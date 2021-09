Il reparto Covid a San Marino resta chiuso: un ricoverato in più, ma solo 3 i nuovi positivi da ieri

I dati a San Marino

Non riapre per ora il reparto Covid all'ospedale di Cailungo, i ricoverati sono 3, uno in terapia intensiva da qualche tempo, gli altri due in isolamento nel reparto medicina che può ospitarne fino a 4. 56 i positivi attivi in territorio, in virtù dei 3 nuovi casi rilevati da ieri e dalle guarigioni stabili nelle ultime 24 ore. In Italia è sempre il Green pass a tenere banco, pare si voglia frenare sul suo uso estensivo, nel Consiglio dei ministri probabilmente l'obbligo del certificato sarà ampliato a due sole categorie, le ditte di pulizia nelle scuole e il personale delle mense scolastiche. Non è più prevista per questa settimana la cabina di regia di governo che dovrebbe valutare un'estensione più generalizzata del Green pass ai lavoratori pubblici e privati. Si parla di terze dosi, l'Aifa ha dato orientamento favorevole, si dovrebbe iniziare a fine mese con gli immunodepressi, a dicembre con gli ultra 80enni e all'inizio del prossimo anno con gli operatori sanitari.









A tal proposito sono 566 i medici sospesi dall'ordine perché non vaccinati. L'incremento di oggi è di quasi 6.000 (5.923), l'incidenza comunque non arriva al 2% rispetto ai tamponi eseguiti, 69 i decessi, mentre scendono di 72 i ricoveri ordinari (+1 terapia intensiva). In Emilia Romagna si investe sui trasporti scolastici, 27 milioni di euro per oltre 400 mezzi aggiuntivi per portare in classe in sicurezza tutti gli studenti, inoltre abbonamenti gratuiti per gli under 19. 337 i nuovi positivi in Regione, l'incidenza è all'1,2%. 8 i decessi, di cui uno a Rimini, si tratta di una donna di 66 anni. Calano in tutta la Regione i ricoveri ordinari (-7). A Rimini sono 40 i casi in più (17 sintomatici). Buone notizie da Israele, dopo tre mesi l'indice Rt di contagiosità è sceso sotto 1, mentre negli Stati Uniti, con la riapertura delle scuole, i bambini rappresentano il 26,8% dei casi settimanali di Covid, e nelle ultime due settimane proprio tra i bimbi l'aumento complessivo di contagi è stato del 10%.