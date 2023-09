RICONOSCIMENTI Il Rotary premia gli studenti eccellenti di San Marino

Un riconoscimento per i migliori studenti del Titano, che hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità nei licei della Repubblica. “Il Premio Rotary – sottolinea il club – dimostra il valore che attribuiamo a cultura e crescita personale”. Un'iniziativa portata avanti sin dagli anni '70. Orgoglioso il preside Giacomo Esposito dei suoi ragazzi da 100 alla maturità: Alessandro Beccari, Giulia Broccoli, Alice Ottaviani assieme a Greta Paolucci, Alessandro Pasolini e Nicola Venturini. A guadagnarsi anche la lode Maria Beatrice Bacciocchi, Andrea Morri e Federica Vaglio. La serata di ieri è stata anche occasione per presentare il “Prestito Marino Belluzzi”, un progetto condiviso tra Rotary Club e Banca Sammarinese di Investimento. Il prestito d'onore per pagare l'università è destinato a studenti meritevoli e residenti nel Paese, con limitate possibilità economiche.

