Il saluto del Dg Carlo Romeo: "Grazie al pubblico di San Marino Rtv"

Si conclude oggi il mio mandato alla direzione generale e per questo l'ultimo grazie va al pubblico delle radio, delle tv, del web di San Marino RTV cioè l'unico vero interlocutore diretto di chi opera nei media con professionalità e correttezza, nell'interesse di tutta la comunità.

D'obbligo ricordare in questo contesto Indro Montanelli che - forse forzando un poco la mano, tanto per cambiare - sosteneva che l'unico "padrone" di chi fa informazione e comunicazione è solo il pubblico. Se questo è vero, lo è ancora di più per chi è impegnato in qualsiasi servizio pubblico multimediale.

Grazie dunque da parte mia a chi ci ha seguito in questi anni e un grande abbraccio fraterno di in bocca al lupo a Ludovico di Meo.



cr