Il sammarinese Alfredo Bianchi: "Io e il mio fidanzato insultati da due ragazzini, il Pride sempre più necessario"

Si sfoga sulle pagine del, 28enne diche ha partecipato domenica scorsa alassieme al compagno, 29enne di. "Quest'anno. - spiega al quotidiano - Di recente siamo stati. E la colpa di questo clima, sicuramente, è anche del."

Alfredo racconta che lui e il lcompagno, a fine giugno, stavano passeggiando mano nella mano a San Giovanni in Marignano durante la "Notte delle Streghe" quando sono stati bersagliati di insulti come "fr...i" da due ragazzini a bordo di un motorino, probabilmente di 15 anni. Un episodio che ha lasciato la coppia senza parole. “A dicembre festeggeremo due anni di fidanzamento - spiega il fidanzato Lorenzo -, ma mai ci era capitato di venire insultati e derisi mentre camminavamo per strada”. Il sammarinese ha fatto coming out a 20 anni, ma a Rimini non aveva mai subito episodi simili. "Ho capito - prosegue - quanto sia ancora intriso d'odio il clima in cui viviamo" e si pone la domanda: "possibile che, nel 2024, ci siano ancora ragazzini che non sanno tollerare due uomini che si amano?”.

La coppia spiega di partecipare con “ancora più motivazione” al Pride per l'episodio subito. Lorenzo lancia una stilettata al Governo Meloni e parla di “situazione peggiorata”, “sia a causa della destra sia dei retaggi culturali che ci portiamo dietro”. Alfredo lancia un appello affinché si faccia di più per i diritti in Italia, “Le unioni civili sono arrivate nel 2016, e dopo otto anni siamo ancora fermi lì - dichiara -. Dovremmo andare ancora più avanti, arrivare almeno al matrimonio egualitario. Accontentarsi? Mai”.