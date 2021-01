MANAGER E RICERCATORE Il sammarinese Federico Tombari nella lista degli scienziati più influenti della Stanford University

39 anni e un lavoro come manager e ricercatore nella sede Google di Zurigo, nonché docente al Politecnico di Monaco di Baviera. È solo l'ultima parte della carriera del ricercatore sammarinese Federico Tombari, esperto di informatica e di intelligenza artificiale. Il suo nome è nella lista degli scienziati che più si distinguono per numero di pubblicazioni e citazioni per la Stanford University.

Circa 160mila i nomi selezionati in tutto il mondo dall'ateneo californiano: un 2% di menti brillanti individuate tra milioni di ricercatori. Forte il legame con la sua San Marino che il ricercatore, in qualche modo, porta sempre con sé. Federico è proiettato al futuro e allo sviluppo di una tecnologia che guardi anche al sociale.

Nel servizio, l'intervista al ricercatore Federico Tombari

