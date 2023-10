MEDIO ORIENTE Il sammarinese Tommaso Biagini vicino a Tel Aviv: "Persone spaventate, è stato un evento imprevisto" Il giovane, che si trova a Rehovot, racconta le sue sensazioni dopo gli allarmi suonati nella mattinata

"La situazione è relativamente tranquilla. Abbiamo avuto molti missili ieri tra le 6,30 e le 9,30 però da allora c'è stata poca attività e siamo abbastanza lontani da dove ci sono le operazioni dell'esercito. Mi è già capitato in passato di sentire le sirene suonare, non è una cosa nuovissima. È una situazione strana, soprattutto questa volta perchè era largamente inaspettata ed essendo mattina presto è stata piuttosto spaventosa. La mia impressione è che le persone siano abbastanza spaventate, proprio perchè è stato un evento imprevisto. Sono spaventate soprattutto dal fatto che siano riusciti a superare il confine. Non c'è nessun coprifuoco e non c'è nessuna indicazione di lasciare le case".

Nel video l'intervento di Tommaso Biagini.





