SICCITÀ Il secondo anno con poco miele La pochissima pioggia caduta in estate non ha favorito la fioritura estiva.

Il secondo anno con poco miele.

La lunghissima siccità, con conseguenti fioriture estive bruciate, ha tagliato quasi metà della produzione di miele in Italia con un crollo, secondo le stime di Coldiretti, del 40% rispetto al potenziale produttivo. Il risultato è una produzione Made in Italy intorno ai 13 milioni di chili, fra le più basse del decennio. La mappa italiana del miele evidenzia cali che vanno dal -15% della Calabria al -60% delle Marche, dal -50% di Lazio, Sardegna, Umbria, Abruzzo e Valle d'Aosta al -80% della Basilicata, crolli del 40% in Toscana, Sicilia e Molise e del 35% in Emilia-Romagna e Puglia, mentre Veneto e Piemonte hanno perso il 30% della produzione, in Lombardia e Friuli è stato tagliato un quarto (25%) del raccolto, un calo del 20% si registra in Trentino Alto Adige, mentre Calabria e Campania limitano i danni con una perdita del 15%.

"Una situazione sulla quale hanno pesato in modo particolare le alte temperature e la mancanza di acqua con fioriture anticipate che - spiega l'associazione - hanno costretto gli apicoltori a partire prima verso le aree montane e a portare razioni di soccorso negli alveari già nei primi giorni di agosto”. Il patrimonio italiano del miele, che conta più di 60 varietà, è inoltre messo a rischio dalle importazioni dall'estero cresciute di quasi il 18% nei primi cinque mesi del 2022 e che l'anno scorso hanno raggiunto i 24 milioni di chili di cui più della metà (14 milioni di chili) da Ungheria, Romania e Ucraina con quasi 2 vasetti su 3 pieni in pratica di prodotto straniero, spiega l'analisi di Coldiretti su dati Istat.

A San Marino i dati sono del tutto paragonabili a quelli delle province limitrofe. Fino a giugno sembrava una stagione perfetta - affermano gli apicoltori -, poi da luglio si è sofferto della scarsissima fioritura e quindi di poco polline per le api. Poco meglio, in conclusione, dello scorso anno quando la produzione è stata praticamente nulla.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: