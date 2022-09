Il Segretario agli Esteri Beccari: "Neutralità attiva nonostante sanzioni alla Russia" Incontro annuale del Corpo Diplomatico Sammarinese. In primo piano il dossier Ucraina: San Marino campione di accoglienza

Oltre 50 diplomatici sammarinesi nell'aula del Consiglio e altri 20 in video collegamento hanno partecipato all'incontro annuale con la Segreteria agli Esteri, apertosi con l'Udienza dei Capitani Reggenti che hanno ricordato come dall'ultima riunione siano intervenuti significativi sconvolgimenti degli equilibri geopolitici, economici e climatici. Nella sua relazione il Segretario di Stato Beccari ha fatto il punto sui principali fronti che impegnano la politica estera. L'accelerazione del negoziato per l'accordo di associazione con l'Unione Europea che potrebbe arrivare a conclusione entro il dicembre del prossimo anno e ampio spazio al dossier “Ucraina”. Pur applicando sanzioni alla Russia, San Marino – ha affermato Beccari - non è venuta a meno alla sua tradizionale postura di “neutralità attiva”. Il tema ucraina, ma declinato sull'accoglienza, al centro dell'intervento di Maria Alessandra Albertini che ha fatto il punto sui passi compiuti dalla Segreteria di Stato e dal suo dipartimento. 157 attualmente i rifugiati ucraini in territorio ma hanno superato anche quota 300, prima che alcuni decidessero di rientrare in patria ponendo San Marino, percentualmente, ai vertici internazionali dei paesi più accoglienti.

Toccante la testimonianza di due giovani studenti ucraini: Rostik, che vive a San Marino da 8 anni, in presenza; Xenia in collegamento video dall'Ucraina dove è tornata insieme alla famiglia, dopo essere stata rifugiata a San Marino nei mesi scorsi. Entusiasta per l'accoglienza ricevuta sul Titano a livello umanitario e anche scolastico, la ragazzina ha espresso il desiderio di tornare, prima o poi, ma per turismo e non per fuggire dalla guerra che invece purtroppo è tornata anche nella sua città.

Sentiamo in proposito il segretario agli Esteri Luca Beccari

