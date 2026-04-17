Il segretario al Turismo Pedini Amati incontra l'omologo italiano Gianmarco Mazzi

Sinergie turistiche e grandi eventi al centro dell’incontro istituzionale che svoltosi a Roma tra il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e il neo Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, subentrato alla dimissionaria Daniela Santanchè: nella cornice di Villa Ada, il vertice rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della giù storica amicizia tra le due istituzioni, puntando a una maggiore integrazione operativa.

L’obiettivo condiviso resta quello di superare la frammentazione dell’offerta turistica per arrivare a una programmazione unitaria, innovativa e di qualità, capace di rafforzare la competitività dell’intero sistema territoriale. Al centro del confronto, la volontà di sviluppare eventi di rilievo internazionale progettati in sinergia, dunque, valorizzando cultura, accoglienza e promozione integrata per intercettare in modo più efficace i mercati esteri. “Una sintonia concreta”, la definisce Pedini Amati, sottolineando la necessità di trasformare le eccellenze dei due Paesi in un palcoscenico comune e coordinato.

Durante l’incontro viene inoltre formalizzato l’invito al Ministro Mazzi a visitare la nostra Repubblica: segnale di una volontà concreta di consolidare la collaborazione.







