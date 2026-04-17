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Il segretario al Turismo Pedini Amati incontra l'omologo italiano Gianmarco Mazzi

Il ministro si è da poco insediato al posto della dimissionaria Santanchè

17 apr 2026
Il segretario al Turismo Pedini Amati incontra l'omologo italiano Gianmarco MazziIl segretario al Turismo Pedini Amati incontra l'omologo italiano Gianmarco Mazzi
Il segretario al Turismo Pedini Amati incontra l'omologo italiano Gianmarco Mazzi

Sinergie turistiche e grandi eventi al centro dell’incontro istituzionale che svoltosi a Roma tra il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e il neo Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, subentrato alla dimissionaria Daniela Santanchè: nella cornice di Villa Ada, il vertice rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della giù storica amicizia tra le due istituzioni, puntando a una maggiore integrazione operativa.

L’obiettivo condiviso resta quello di superare la frammentazione dell’offerta turistica per arrivare a una programmazione unitaria, innovativa e di qualità, capace di rafforzare la competitività dell’intero sistema territoriale. Al centro del confronto, la volontà di sviluppare eventi di rilievo internazionale progettati in sinergia, dunque, valorizzando cultura, accoglienza e promozione integrata per intercettare in modo più efficace i mercati esteri. “Una sintonia concreta”, la definisce Pedini Amati, sottolineando la necessità di trasformare le eccellenze dei due Paesi in un palcoscenico comune e coordinato.

Durante l’incontro viene inoltre formalizzato l’invito al Ministro Mazzi a visitare la nostra Repubblica: segnale di una volontà concreta di consolidare la collaborazione.




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