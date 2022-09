Il Segretario all'Informazione replica alle critiche della Consulta

Botta e risposta tra Teodoro Lonfernini e la Consulta per l'Informazione. Il Segretario all'Informazione replica alle critiche, ritenute ingiustificate. Dopo un apprezzabile richiamo al “buonsenso, la delicatezza, il tatto e soprattutto il dovere di umanità”, rimarca, la Consulta ha sentito l'insensato bisogno di criticare il recente richiamo alla prudenza, considerandolo “ingenerosamente generico e non ben indirizzato”.

Trattare le notizie con professionalità e rigore non è un merito ma bensì un dovere, aggiunge, e non è chiaro come la esplicita e pubblica posizione nel comunicato della Segreteria di Stato possa aver infastidito la Consulta. Lonfernini ritiene che il messaggio da lui diffuso fosse di auspicio al rispetto, da parte di tutti, di principi deontologici basilari e della puntualità nella verifica delle fonti, prima di diffondere una notizia.

Se mai gli iscritti siano incappati o incapperanno in biasimevoli comportamenti come quelli che vengono contestati, aggiunge, la Segreteria di Stato non potrà che esserne profondamente lieta se in futuro ci saranno incondizionatamente richiami alla correttezza professionale ed umana e conclude chiedendo che si lascino da parte le polemiche e ci si concentri, insieme, sulla garanzia di una buona e corretta informazione.