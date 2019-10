Il Segretario Augusto Michelotti a Malta per la "Baukultur"

Foto - DOI - Jeremy Wonnacott

A gennaio 2018 i Ministri europei della cultura si sono riuniti a Davos, in Svizzera, per adottare una dichiarazione che evidenziasse i percorsi da intraprendere per promuovere politicamente e strategicamente il concetto di una Baukultur di qualità in Europa.

L'evento di quest'anno a Malta a cui sta partecipando il Segretario di Stato Augusto Michelotti è stato organizzato con l'intento di discutere su modalità e sfide per realizzare una Baukultur di qualità a San Marino, Malta, Liechtenstein e Svizzera.

La dichiarazione di Davos del 2018 fornisce indicazioni su come si possa e si debba inserire un’architettura moderna in un centro storico (Baukultur) affinché le nuove costruzioni possano essere compatibili con il contesto esistente e con la socialità.

Nel servizio l'intervista ad Augusto Michelotti (Segretario di Stato Territorio)