Il Segretario Canti a Madrid per l’Opening Act del Norman Foster Institute.

Il Segretario per il Territorio Stefano Canti è a Madrid alla Norman Foster Foundation per partecipare all'inaugurazione del Master Universitario che Lord Norman Foster ha ideato in collaborazione con il MIT di Boston sotto il patrocinio dell'ONU. Il Master, al quale parteciperanno 30 personalità da tutto il mondo, effettuerà uno studio sulla sostenibilità e l’evoluzione da oggi al 2050 di 3 città: la Città di San Marino, Bilbao e Athene. Proprio in questi minuti il suo intervento.

