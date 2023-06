Il Segretario Canti nelle zone colpite dall'alluvione

Giovedì il Segretario al Territorio Stefano Canti, assieme al Capo della Protezione Civile di San Marino Pietro Falcioni e al funzionario Valentina Ugolini si sono recati nelle zone alluvionate della Romagna, per portare un saluto e la solidarietà del governo sammarinese. La delegazione ha incontrato il Sindaco di Conselice Paola Pula e ha incontrato i volontari della Protezione Civile sammarinese, impegnati a a Sant’Agata sul Santerno per la sistemazione dei danni, il ripristino delle aree danneggiate e l’assistenza ai civili. Alle scuole di Conselice verranno donate delle porte da calcio, messe a disposizione dalla Federcalcio sammarinese, che verranno consegnate oggi dall'AASLP. Dal Segretario Canti un ringraziamento sentito a tutti gli oltre 200 volontari sammarinesi, arruolati in breve tempo per svolgere le operazioni di soccorso in Romagna.