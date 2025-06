Il Segretario Ciacci alla Fao: "San Marino aderirà all'Alleanza Globale contro la fame e la povertà"

Nel video l'intervista

Il Segretario di Stato all'Agricoltura e Ambiente Matteo Ciacci alla 44esima conferenza generale della Fao. A ottobre la Fao compirà 80 anni, un traguardo importante per l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di alimentazione e agricoltura: lungo tutto l'anno in programma una serie di eventi, per illustrare anche le pratiche in favore di un futuro alimentare e sostenibile, inclusivo e resiliente. Anche San Marino, con l'Ambasciatrice della Repubblica in Italia, Daniela Rotondaro, è parte attiva dell'organizzazione, ed ha preso parte ai lavori, iniziati sabato, della 44esima conferenza generale, organismo che si riunisce ogni biennio per approvare il bilancio e il piano strategico e i programmi della Fao. Ai lavori ha preso parte anche il Segretario di Stato all'Agricoltura e Ambiente Matteo Ciacci. Nel suo discorso ha ricordato inoltre come la fame rimanga ancora una sfida grave e persistente: le statistiche, ha detto, indicano che il 9,1% della popolazione mondiale soffre di denutrizione cronica e 2,3 miliardi di persone vivono in condizione di insicurezza alimentare. Dati in aumento anche a causa dei conflitti in corso, delle difficoltà finanziarie, della scarsità alimentare e dei cambiamenti climatici. San Marino, ha concluso, è inoltre in procinto di aderire all’Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà, ritenendo possa essere un ulteriore strumento per accelerare gli sforzi volti a eradicare questi terribili flagelli.

Nel video l'intervista a Matteo Ciacci, Segretario di Stato Ambiente e Agricoltura