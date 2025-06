Il Segretario Ciacci sugli avvelenamenti: “Priorità a punire i responsabili e rafforzare la prevenzione”

La Segreteria di Stato per il Territorio ha espresso il proprio cordoglio e una ferma condanna per i gravi episodi di avvelenamento avvenuti nelle ultime settimane, culminati con la tragica scomparsa di Murdoch, cane da soccorso della Protezione Civile. L’episodio ha suscitato profonda inquietudine tra i cittadini, un sentimento che – si legge nella nota – le Istituzioni “comprendono e condividono appieno”.

La Segreteria ha rivolto un messaggio di vicinanza in particolare all’Unità Cinofila della Protezione Civile e a tutti i volontari, definendo la perdita di Murdoch “non solo quella di un animale, ma di un membro prezioso e insostituibile di una squadra che opera con abnegazione per la sicurezza di tutti”.

Il Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci, ha definito l’episodio “un attacco diretto alla sicurezza e alla fiducia nella nostra comunità”. Ha inoltre assicurato il massimo impegno istituzionale: “La priorità è chiara: punire i responsabili e rafforzare le misure di prevenzione. Lavoreremo senza sosta per assicurare che il nostro territorio resti un luogo sicuro per tutti”.

In conclusione, la Segreteria ha invitato la cittadinanza a collaborare attivamente con le autorità, segnalando qualsiasi comportamento sospetto. “La sinergia tra Istituzioni e popolazione è il baluardo più efficace contro chi cerca di seminare paura e disordine”.