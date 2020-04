Il Segretario Ciavatta al Tg San Marino: “In cerca di una quadra con le parti, ma il decreto verrà promulgato”

Il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta – intervenendo in collegamento Skype al Tg San Marino – ha commentato i dati, in diminuzione, relativi al Covid-19 in Repubblica: “È il dato principale di quanto il picco del contagio sia ormai alle spalle”, ha riferito. “Per lungo tempo la struttura sanitaria ha avuto delle difficoltà a gestire il numero degli ingressi, ma oggi non è più così. Ci sono infatti sempre meno casi che necessita di una ospedalizzazione”.

“Nessuno vuole protrarre più del dovuto” questa fase d'isolamento, ma – ha rimarcato - “occorre gradualità”. Rispetto al decreto n.62, pubblicato nella giornata di ieri, “mancano le parti che riguardano i sostegni a famiglie e attività”, ha rimarcato. “Continua il confronto con le parti economiche e sociali”, in cerca di una quadra “entro lunedì”. In ogni caso – ha sottolineato Ciavatta - “noi dovremo comunque promulgare un decreto”.

Sui dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine), il Segretario ha sottolineato che da lunedì andranno indossati in qualsiasi posto chiuso, quindi anche nelle aziende. “C'è da dire – ha rimarcato - che numerose attività sammarinese da lunedì metteranno in produzione le mascherine”. “Dobbiamo comportarci come se noi e chi ci sta intorno fossimo positivi”. Quindi si dovrà mantenere il distanziamento tra le persone ed evitare assolutamente quelle “intimità che avremmo in una fase normale della nostra vita sociale”.