Il Segretario di Stato agli Esteri al Meeting: "Imperativo trovare linee d'approccio comuni agli Stati"

Si amplia la riflessione internazionale del Meeting, nella giornata dedicata alle relazioni tra Stati, entrati in crisi con la pandemia. Nell'incontro dal titolo “Istituzioni internazionali e multilateralismo alla prova in tempo di Covid”, presenti da remoto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ed Emma Marcegaglia, è intervenuto il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. “È imperativo oggi riuscire nel contesto internazionale trovare linee d'approccio comuni agli Stati. Non è solo un problema di decidere quali siano i vaccini migliori, o le modalità di supporto alle economie, è anche un modo di gestire comunicazione, la disinformazione. Pensate a quanto danno crea, nella lotta al Covid, la diversità di vedute che si accentua di fronte a notizie sbagliate, infondate o parzialmente vere".









E' giocoforza, ha aggiunto, per un Paese come San Marino, credere nel multilateralismo, è uno Stato che si è conservato in periodi tumultuosi senza muovere guerra a nessuno, proprio grazie al riconoscimento internazionale. Gli organismi internazionali sono vitali per gli Stati, ha detto Beccari, e per ritrovare sinergia: anche quello che accade in Afghanistan dimostra come sia reale la minaccia di un ritorno ai conflitti e alla violazione dei diritti umani. E proprio il ministro degli Esteri ha annunciato per martedì una sessione speciale dell'Onu per far partire un meccanismo di monitoraggio delle violazioni in Afghanistan, a partire dai diritti delle donne.

Nel video l'intervento al Meeting del Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari