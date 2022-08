Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati a La Verna [fotogallery] Con la Congregazione di Serravalle e l’Associazione Granello di Senape

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati è stato ospite della Congregazione di Serravalle rappresentata dall’Avvocato Alvaro Selva e dell’Associazione Granello di Senape che da due anni gestisce la Colonia di La Verna oggetto di un’importante ristrutturazione dello stabile e all’apertura dello stesso per tutto l’anno per accogliere turisti, pellegrini e camminatori e che è divenuta anche punto di ristoro. Proprio lo sviluppo del turismo dei pellegrinaggi rientra fra gli obiettivi principali della Segreteria di Stato per il Turismo.

Foto Gallery

