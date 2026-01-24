TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:19 Il Segretario di Stato Pedini Amati incontra i Reali di Spagna a Fitur 2026 11:44 Giovani fuori da studio e lavoro, entra nella fase operativa il progetto di reinserimento 08:14 Rimini, cessano le misure emergenziali per la qualità dell’aria 08:03 Freddo e cuore: perché le basse temperature aumentano i rischi cardiovascolari e cosa fare per proteggersi
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Il Segretario di Stato Pedini Amati incontra i Reali di Spagna a Fitur 2026

24 gen 2026
I Reali di Spagna e il Segretario di Stato Pedini Amati
I Reali di Spagna e il Segretario di Stato Pedini Amati

In occasione dell’edizione 2026 di FITUR a Madrid, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha incontrato i Reali di Spagna, Filippo VI e la Regina Letizia, stringendo la mano a Sua Maestà nel corso del saluto ufficiale previsto dal programma della manifestazione. Il momento istituzionale si è trasformato in un gesto di cordoglio e raccoglimento in memoria delle vittime dei recenti incidenti ferroviari che hanno colpito la Spagna. All’incontro hanno partecipato oltre trenta Ministri del Turismo e altrettanti Ambasciatori.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità