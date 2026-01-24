MADRID Il Segretario di Stato Pedini Amati incontra i Reali di Spagna a Fitur 2026

In occasione dell’edizione 2026 di FITUR a Madrid, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha incontrato i Reali di Spagna, Filippo VI e la Regina Letizia, stringendo la mano a Sua Maestà nel corso del saluto ufficiale previsto dal programma della manifestazione. Il momento istituzionale si è trasformato in un gesto di cordoglio e raccoglimento in memoria delle vittime dei recenti incidenti ferroviari che hanno colpito la Spagna. All’incontro hanno partecipato oltre trenta Ministri del Turismo e altrettanti Ambasciatori.

