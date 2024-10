ALTA FORMAZIONE Il Segretario Lonfernini in visita all'Università: "Nostro è Ateneo di qualità, il Governo punta su UniRsm" Soddisfazione del Rettore per i risultati raggiunti. Petrocelli ricorda anche la necessità di una casa dello studente

Un'offerta formativa in crescita, con studenti da ogni parte della penisola. L'Ateneo di San Marino accoglie il segretario di Stato all'Istruzione, con delega all'Università, Teodoro Lonfernini. Insieme al rettore, Corrado Petrocelli, una visita nei plessi universitari diffusi sul territorio.

"Sono davvero contento - commenta Lonfernini - non solo di aver svolto questa visita ma di aver visto con i miei occhi la qualità della nostra Università. È un lavoro sul quale abbiamo investito da tanto tempo. Hanno saputo interpretare quello che il sistema Paese desiderava, dal punto di vista della formazione universitaria. Come Governo punteremo tantissimo sulla crescita dell'Ateneo: è nel programma. Quindi dovrà essere un ulteriore obiettivo di legislatura. Dovremo continuare ad affiancarli".

Soddisfazione per i risultati raggiunti da parte del rettore che, allo stesso tempo, ricorda la necessità di una casa dello studente. E' la prima visita di questo tipo per un Segretario di Stato. "Devo sottolineare la mia profonda e sincera gratitudine - afferma Petrocelli - per questa iniziativa: è un segnale di grande attenzione e disponibilità nei confronti dell'Università. Visitarla in tutti i suoi plessi significa rendersi conto di quello che facciamo. Il prossimo obiettivo è incrementare la nostra offerta. L'anno scorso abbiamo, tra tutti i corsi, compresi quelli di alta formazione, superato la quota di 2.000 (iscritti, nda). Quando arrivai erano 200. Abbiamo fatto passi da gigante e vogliamo andare avanti e irrobustire le nostre attività nell'ambito della ricerca, della formazione e della terza missione. Sono sicuro verremo sostenuti, a cominciare dalla casa dello studente: una necessità di cui tutti, credo, si siano convinti".

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (segretario di Stato Istruzione e Cultura) e Corrado Petrocelli (rettore Università di San Marino)

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: