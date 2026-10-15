SAN MARINO RTV Il Segretario Pedini Amati: “Soddisfazione per la conferma di Roberto Sergio” Il Segretario con delega all’Informazione: “Garantita continuità al percorso di crescita di San Marino RTV e confermati i buoni rapporti con il socio Rai”

Il Segretario Pedini Amati: “Soddisfazione per la conferma di Roberto Sergio”.

Il Segretario di Stato con delega all’Informazione, Federico Pedini Amati, esprime “grande soddisfazione” per la conferma di Roberto Sergio alla guida di San Marino RTV. Una scelta che, sottolinea, garantisce continuità al percorso di crescita e consolidamento dell’emittente di Stato e conferma i buoni rapporti con il socio Rai.

Pedini Amati augura buon lavoro al direttore, auspicando che la conferma consenta di rafforzare ulteriormente profilo, qualità, palinsesto, tecnologia e prestigio di San Marino RTV, valorizzandone il ruolo strategico per il Paese e la capacità di raccontare San Marino al pubblico nazionale e internazionale.

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