Il segreterio Lonfernini visita le comunità di sammarinesi in Argentina

San Marino rafforza il legame con i suoi cittadini in Argentina, con la visita del segretario alla Cultura e Istruzione Teodoro Lonfernini, assieme a una delegazione del Dipartimento Affari Esteri nel Paese dell'America Latina. A Viedma, in Patagonia, il 33esimo incontro con le Comunità dei Sammarinesi dell’Anello argentino. Durante le due giornate la discussione di temi di interesse: come la situazione dell'Argentina, le opportunità per i cittadini all’estero e il percorso associativo all'Ue. Presentato un nuovo sistema di gestione per migliorare la connessione con i residenti all’estero. "I nostri concittadini ci hanno accolto con calore - sottolinea Lonfernini -. Abbiamo una ricchezza inestimabile che è il nostro patrimonio umano e dobbiamo esser noi per primi a riconoscerne il valore”. Concluso anche il 26esimo incontro dei Giovani Sammarinesi, inaugurando la nuova sede della comunità del Titano a Viedma.