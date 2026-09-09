EVENTI “Il senso di ogni cosa” al Parco Ausa confermato per venerdì 11 A Dogana una giornata gratuita dedicata ai bambini, con spettacoli, giochi, beneficenza e il concerto finale di Fabrizio Moro. Il talk “Oltre la cura” condotto da Simona Ventura. Disposta la navetta dai parcheggi del San Marino Outlet

“Il senso di ogni cosa” al Parco Ausa confermato per venerdì 11.

Il maltempo non spaventa l’organizzazione che conferma in toto il programma della festa: confermata la data di venerdì 11 settembre per "Il senso di ogni cosa”, la giornata all'insegna della solidarietà e della sensibilizzazione nei confronti delle malattie genetiche e oncologiche che colpiscono i bambini.

Per il quarto anno, l’evento voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo, realizzato con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo, con il Patrocinio del Congresso di Stato e grazie al contributo di numerosi sponsor privati e al supporto delle associazioni di volontariato, trasformerà il Parco Ausa in un coloratissimo villaggio del divertimento, con food truck, gonfiabili, trucca bimbi, spettacoli di magia e soprattutto beneficenza.

Tra le attrazioni presenti letture animate a cura dei “Lettori con la Valigia”, giochi storici, mercatini di artigianato e oggettistica etnica, le caricature di Arrigo, tanti giochi omaggio per i bambini e come sempre una grande pesca. Per chi vuole provare spazio allo yoga per bimbi e ad una jam session di Acroyoga con gli allenatori di Fluxo. Nell’area spettacoli dalle 16 alle 17 si esibirà il giovanissimo dj Andrea Lombardo, per lasciare poi spazio all’esibizione della Mya Gym dalle 17 alle 18.

Dalle 19.30 l’intrattenimento della San Marino Concert Band. A seguire sino alle ore 20 lo spettacolo di Super Paciughino con giochi e magie. Intermezzi di balli e di baby dance con le K-Pop Tribute e le canzoni più amate dai bambini ed il gran finale con bolle di sapone. Alle ore 17 è previsto un Talk show dal titolo “Oltre la cura”, organizzato per discutere di sostegno psicologico ai bambini colpiti da malattie oncologiche o rare e alle loro famiglie. Il tavolo di confronto coinvolgerà realtà mediche e mondo dell’associazionismo. Condurrà l’incontro Simona Ventura. Parteciperanno la Direzione Generale ISS, il Presidente dell’Ordine degli Psicologi di San Marino, le Associazioni InSiamo e Oceano Blu, l’associazione Viviamo in Positivo (VIP Nasi Rossi).

Alle 18 la presentazione del libro “Martina il Cuore e la Rosa”. La chiusura sarà affidata a un grande concerto: alle 21 salirà sul palco Fabrizio Moro che porta in scena a San Marino il suo "Non ho paura di niente - live tour", la canzone “Il senso di ogni cosa”, ideale manifesto e titolo di questa giornata, è uno dei successi più grandi del cantautore. Per agevolare l’afflusso, i partecipanti potranno utilizzare i parcheggi disponibili all’interno del San Marino Outlet di Rovereta (aperto sino alle ore 01.00), con servizio navetta al Parco dalle 17.30 alle ore 23.30 e 5° Piano del centro Commerciale Atlante. In caso di maltempo non è previsto rinvio.

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