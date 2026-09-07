'Il Senso di Ogni Cosa': al parco Ausa la festa dei bambini con Fabrizio Moro

Una festa di musica, divertimento e solidarietà con protagonisti i bambini. Torna al Parco Ausa per la sua quarta edizione, quest'anno intitolata 'Il Senso di Ogni Cosa', l'evento benefico - promosso dalla segreteria Turismo e patrocinato dal Congresso di Stato -che sostiene le associazioni che si occupano di bimbi con malattie genetiche, rare e oncologiche.

Appuntamento a venerdì 11 settembre oppure, in caso di maltempo, a sabato 19 settembre: il parco si trasformerà in un coloratissimo villaggio del divertimento, con un'area giochi da oltre mille metri quadri e tante attività tra spettacoli, intrattenimento e non solo. Ingresso completamente gratuito grazie alle donazioni di aziende, enti, associazioni e privati, ma per chi lo desidera sarà possibile contribuire alla raccolta fondi il cui ricavato andrà anche alle associazioni sammarinesi InSiamo - che sostiene i bambini affetti da malattie oncoematologiche – e Oceano Blu – impegnata nella lotta alle patologie rare come la CAMK2B.

"È fondamentale esserci, perché nel momento in cui anche nel nostro piccolo possiamo dare un contributo per far capire determinate tematiche e avvicinare persone che possono avere bisogno, per noi è bellissimo essere parte di un evento così", dice Andrea Nardoni, presidente dell'associazione Oceano Blu. "È l'importanza della rete: quando si è coinvolti in un percorso come quello oncoematologico pediatrico è molto importante sentirsi protetti e supportati, perché un percorso come quello vuol dire stravolgere quella che è la quotidianità. Tutto è un mattoncino che porta ad aiutare e supportare queste famiglie e questi bambini", gli fa eco il presidente di InSiamo, Andrea Cecchetti.

Dalle 17 ci sarà il talk 'Oltre la cura', incentrato sul sostegno psicologico ai bambini colpiti da queste patologie e condotto da Simona Ventura, poi alle 18 la presentazione del libro 'Martina, il cuore e la rosa', una commovente testimonianza di fede oltre la malattia. In serata, infine, il grande concerto con ospite Fabrizio Moro: un cantante la cui scelta, afferma il segretario Pedini Amati, non è casuale. L'artista, oltre che molto popolare con le famiglie, è infatti famoso per il suo impegno benefico e nella solidarietà.

Nel servizio le interviste ad Andrea Nardoni, Andrea Cecchetti e al segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati







