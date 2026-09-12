"Il senso di ogni cosa": la storia di "Martina, il cuore e la rosa" nella presentazione del libro

Una storia di dolore, ma soprattutto di amore, fede e speranza. È quella di Martina Kluzer, la bambina protagonista di “Martina, il cuore e la rosa”, il libro scritto dalla madre Giovanna Pupillo insieme a Riccardo Caniato e presentato ieri al Parco Ausa, nell’ambito dell’evento “Il senso di ogni cosa”. Manifestazione di stampo solidaristico con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle associazione Oceano Blu e InSiamo, che supportano bambini con malattie oncologiche o rare e le loro famiglie. Martina aveva sette anni quando, nel 2007, un tumore l’ha portata via dopo due anni di malattia.

"Martina ha offerto la sua vita per aiutare i bambini malati di tumore - racconta Giovanna Pupillo, autrice e mamma di Martina -. Lei quando era all'istituto dei tumori di Milano faceva dei sacrifici per loro, perché era amica di tutti questi bambini che magari dormivano anche in macchina, perché venivano da Rimini, dalla Calabria, dalla Sicilia. Era diventata amica di questi bambini e aveva detto che voleva aiutarli. Martina ora non c'è più, però prima di morire lei ha detto: 'Mamma fai conoscere la mia storia e aiutate i bambini, portate avanti il mio progetto".

Nel libro, la cronaca della sua esperienza e di quella della sua famiglia, tra ospedali, paura e sofferenza, ma anche una fede vissuta dalla bambina con una forza e una serenità capaci di sorprendere. Una testimonianza che si lega profondamente al significato della giornata sammarinese. Prima della presentazione, il talk “Oltre la cura”, condotto da Simona Ventura, ha affrontato proprio il tema del sostegno psicologico a chi vive queste difficili esperienze. Poi la storia di Martina, trasformata in un libro per conservare la sua memoria e trasmettere un messaggio di speranza.





Nel video l'intervista a Giovanna Pupillo, autrice e mamma di Martina