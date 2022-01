Il servizio Info Covid verrà ulteriormente potenziato, Arcangeli: "Metteremo a disposizione più linee telefoniche"

Criticità nel tracciamento a causa dell'alto livello di contagi nelle ultime settimane, e particolarmente sotto pressione, in generale, l'attività del gruppo Covid territoriale, che segue più di 1700 pazienti positivi in isolamento al domicilio. Situazione che ha creato stress anche sul fronte della reperibilità telefonica al numero Info Covid 0549 994001, messa in difficoltà – spiegano – proprio dalla mole enorme di telefonate quotidiane: basti pensare che in una sola settimana, dal 2 al 9 gennaio scorsi, le chiamate sono state ben 250mila.

Il responsabile Gruppo Covid Territoriale e Tracciamento, Pierluigi Arcangeli, nell'intervista per il programma Viceversa andata in onda il 12 gennaio, ha rimarcato il grande sforzo di operatori e volontari che dedicano intere giornate a smistare le richieste ai giusti uffici, si è scusato per i tempi di attesa, assicurando al contempo un veloce recupero dell'arretrato, ed ha annunciato il potenziamento dei servizi Info Covid “per rispondere in maniera ancor più puntuale alle esigenze della popolazione”: "Metteremo a disposizione più linee telefoniche in entrata - ha detto - “sarà potenziato inoltre il gruppo medico con l'arrivo di sanitari dai Centri per la salute, proprio per dare maggiore supporto sia alla reperibilità telefonica sia nelle visite domiciliari”.