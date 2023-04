Il servizio pensioni estere passa all'ISS

Da martedì 2 Maggio il Servizio Pensioni Estere sarà trasferito dal Dipartimento Affari Esteri all’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, sito al 3° piano scala “E” presso l’Ospedale di Stato. Tale Ufficio continuerà a prestare supporto all’utenza in riferimento alle pratiche di erogazione delle pensioni in favore di cittadini sammarinesi da parte di Francia e Belgio.

Questi i nuovi contatti:

Telefono: 0549/994340

E-mail: pensioni.estere@iss.sm