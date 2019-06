"Il significato del dono": la Corale San Marino devolve ad ASDOS il contributo raccolto in occasione del Concerto di Natale

“Un connubio che, accanto al significato del dono, promuove un messaggio importante di partecipazione, condivisione e sostegno”. E' stato consegnato dalla Società Corale San Marino, per il secondo anno consecutivo, alla Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno il contributo raccolto con il Concerto di Natale “Let's Musical”, che si è svolto al Teatro Titano lo scorso dicembre. Presenti Marino Albani, Presidente SUMS (la Società Unione Mutuo Soccorso ha voluto partecipare direttamente all’iniziativa di solidarietà devolvendo anche un proprio contributo) e Giuseppe Guidi, Presidente dell'Ente Cassa di Faetano. Le buste sono state ritirate dalla Presidente ASDOS, Mara Valentini. Per Giovanna Crescentini, “l’occasione di sottolineare ancora una volta come la musica e il canto possano essere momenti che fanno davvero bene all’anima di ognuno, non solo – specifica la Presidente della Corale - per le sensazioni che suscitano nell’ascolto ma anche perché, quando si coniugano come in questo caso a iniziative di solidarietà, possono diventare strumenti formidabili per far bene anche agli altri e a chi si adopera al servizio della collettività”. ASDOS, dal canto suo, ha confermato di voler destinare la somma all’acquisto di strumentazione diagnostica d’avanguardia, in condivisione con il Team Senologico dell'ospedale. La Corale rivolge un sentito ringraziamento al sostegno e alla sensibilità che da anni Cassa di Risparmio, SUMS ed Ente Cassa di Faetano, come main sponsor, riservano “all'attività di uno tra i più longevi sodalizi musicali della Repubblica”.