Il Sindaco di Coriano augura Buona Pasqua agli studenti on line

In questi giorni di avvicinamento alla Pasqua, il sindaco di Coriano è intervenuta in alcune lezioni online della classi delle scuole medie del territorio.“Come prima cosa devo fare i complimenti a tutti per il grande impegno e lo spirito di iniziativa che è stato dimostrato in questo frangente, ha detto Domenica Spinelli, un grazie ai dirigenti scolastici Barbara Cappellini e Fabiola Mazzei e agli insegnanti per il lavoro che stanno conducendo e un abbraccio a tutti gli studenti e alle famiglie con l’augurio di tornare al più presto ad incontrarsi.”