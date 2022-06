Il sindaco di Monte Grimano si appella al Governo: "Abbandonare i piccoli borghi significa uccidere il futuro dell'Italia"

Nel video Elia Rossi

“Progettare insieme per ricostruire”: nel titolo dell'evento organizzato a Monte Grimano Terme l'invito a sinergie fra istituzioni e settori strategici e a un proficuo dialogo tra pubblica amministrazione e realtà economiche, per rilanciare il paese dopo la pandemia. Nel piccolo Borgo marchigiano si sono dati appuntamento, in presenza e da remoto, politici, manager, imprenditori, studiosi. Sotto la lente la crisi delle materie prime, l'aumento dei costi dell'energia, la sfida dell'autonomia. Per governare la transizione ecologica, e non subirla. “Un rischio concreto" – mette in guardia il sindaco di Monte Grimano Elia Rossi, che rimarca la necessità di muoversi per tempo e con competenza, soprattutto coinvolgendo le migliori menti del paese. "E' un momento particolare, che nessuno di noi aveva previsto. Però, come quella la pandemia ci ha fatto crescere in termini di tecnologia, questa crisi può darci la possibilità di invertire la tendenza che ancora ci vedeva troppo legati al gas naturale, a quello che era il flusso ordinario di energia e a come normalmente recuperavamo quell'energia. Da qui possiamo cambiare il nostro futuro e gettare le basi per creare l'economia circolare e lo sviluppo di cui abbiamo bisogno”.



Focus anche sui piccoli borghi, che sono la vera Italia, il cuore pulsante della nostra economia e delle nostre radici, afferma Gianni Letta. Parole che offrono al sindaco Rossi l'occasione per appellarsi al Governo, affinché aumenti gli investimenti per il rilancio delle micro – territorialità, "uscendo dalla logica dei freddi numeri" e guardando al sociale, verso un nuovo equilibrio. “Se ci scordiamo dei piccoli borghi – avverte - ci scordiamo da dove veniamo, di quello che ci ha resi grandi e di ciò che ha fatto da sempre dell'Italia un paese di riferimento per tutto il resto del mondo. Abbiamo la possibilità di partire da questi piccoli borghi e di creare nuovo benessere. Abbandonarli, tagliargli i servizi significa uccidere il futuro dell'Italia”.



