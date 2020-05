SAN MARINO RTV Il sito supera i 300mila contatti con l'ultima puntata di Settimana Salute sulla vitamina D. Oltre 200.000 lettori per i provvedimenti antipandemia

Numeri in crescita per il portale della San Marino RTV, completamente rinnovato dal marzo 2019. Il più "cliccato" è l'ultimo articolo di Benedetta de Mattei, dove l’esperto ci spiega perché non possiamo fare a meno della vitamina D: che sfiora i 300mila visitatori, mentre in seconda e terza posizione - fonte Google Analytics - ci sono gli articoli della Redazione sui nuovi decreti in epoca Covid19, che superano i 200mila e i 160mila visitatori. Facendo un'analisi delle visite totali al sito si nota un incremento di 'clic' su quelle legate alla salute, complice sicuramente l'emergenza sanitaria, di quasi un milione di visitatori negli ultimi due mesi.



I più letti della settimana: