PUBBLICITÀ PROGESSO "Il sogno di Lorenzo": presentato lo spot di Gendarmeria e Istituzioni contro il bullismo Testimonial il giovane pilota sammarinese Lorenzo Cheli. Il suo Go Kart, con la livrea del Corpo della Gendarmeria, simbolo della campagna

Da situazione di sofferenza, a opportunità di crescita e riscatto. Grazie alla rete composta da famiglia, scuola e istituzioni Lorenzo Cheli è riuscito non solo a sconfiggere i bulli, ma anche a trasformare il dolore in forza che lo ha portato a diventare una giovane promessa dei kart. La campagna pubblicitaria “Il sogno di Lorenzo” nasce proprio per sensibilizzare sul tema del bullismo che può essere prevenuto e sconfitto.

"Questo messaggio che vede la Gendarmeria a fianco di un ragazzo in una competizione è la cosa più importante - afferma Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Istruzione e Cultura - la Gendarmeria rappresenta tutta la rete di Istituzioni che contrastano questo fenomeno. Esiste una rete e questa rete è per i ragazzi e con voi".

“Questo progetto – sottolinea il Segretario di Stato al Lavoro e Sport Teodoro Lonfernini – va ben oltre il carattere sportivo, sensibilizzando su un tema importante e delicato”. “Fondamentale fare network - aggiunge il Segretario di Stato alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini – siamo al lavoro per prevenire anche altri fenomeni di questo tipo come il Cyberbullismo”. Uno dei kart personalizzati con la livrea della Gendarmeria verrà messo all'asta e il ricavato sarà devoluto all'associazione San Marino for the Children.

Nel servizio le interviste ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura), Colonnello Maurizio Faraone (Comandante Corpo Gendarmeria) e Lorenzo Cheli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: