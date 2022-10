Il Sole dà spettacolo, domattina eclissi parziale visibile anche a San Marino

Il Sole si prepara a dare spettacolo: domani mattina, poco dopo le 11,00, inizierà un'eclissi parziale di Sole che sarà ben visibile anche dall'Italia e San Marino. E' un appuntamento da non perdere, considerando che la prossima occasione per vedere la luna oscurare parzialmente il disco solare bisognerà aspettare quattro anni. La cosa importante è proteggere gli occhi con un filtro per evitare seri danni agli occhi. L'eclissi sarà ben visibile in tutta Italia, seppure con qualche differenza: nel Nord-Est il fenomeno inizierà prima e avrà un'entità leggermente maggiore rispetto al Sud-Ovest.



In particolare, a Belluno sarà possibile ammirare l'eclissi a partire dalle 11,17, con il 29% del diametro solare coperto, mentre a Palermo lo spettacolo inizierà alle 11,35, con un diametro coperto del 22%. Il picco dell'eclissi verrà raggiunto circa un'ora dopo, intorno alle 12,20. "L'importante, in queste circostanze, è la sicurezza, perché guardare il sole ad occhio nudo è estremamente pericoloso", dice all'ANSA Paolo Volpini dell'Unione Astrofili Italiani (Uai): "Bisogna usare solo binocoli e telescopi dotati di filtri adeguati - aggiunge - e, se si hanno dubbi, meglio chiedere consiglio alle associazioni astrofile, oppure partecipare solo agli eventi organizzati".