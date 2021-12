10 DICEMBRE Il Soroptimist Club San Marino celebra la giornata mondiale dei Diritti Umani

Il Soroptimist Club San Marino celebra la Giornata mondiale dei Diritti Umani nel segno della continuità nel periodo che va dal 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, fino ad oggi. Simbolo di tale impegno è l’illuminazione di arancione della Terza Torre o Montale e del pennone del portale di ingresso al confine di Stato di Dogana, in adesione alla campagna "Orange the world" promossa da alcuni anni dal Soroptimist Europa e in collaborazione con l’Azienda di Stato. La testimonianza più tangibile è rappresentata invece dalla realizzazione di “Una stanza per te”, un ambiente protetto presso il Comando del Corpo della Gendarmeria, che oggi è possibile visitare parlando con i responsabili del servizio. La prossima si terrà martedì 14 dicembre alle ore 21:00: una conferenza on line aperta al pubblico durante la quale Kristina Pardalos, membro del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme di San Marino tratterà il tema “La violenza sulle donne e la tutela offerta dalla Corte Europea sui Diritti dell’Uomo” con particolare riferimento ad alcuni casi della CEDU che riguardano le diverse forme di violenza, nonché alle obbligazioni, positive e negative, che gli stati membri hanno a disposizione per esercitare la tutela.

