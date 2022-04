Il Sottosegretario alla Salute Sileri: "L'obiettivo del contagio zero non può esistere"

Nessun aggiornamento dei casi Covid a San Marino per qualche giorno, comunica l'Istituto sicurezza sociale. Dati fermi al 21 aprile. Anche le vaccinazioni riprenderanno solo il 28.

In Italia il governo deve pronunciarsi circa l'eliminazione delle mascherine al chiuso: dal primo maggio dovrebbero essere abolite come il Green Pass. Il ministro Speranza però invoca ancora prudenza, le mascherine potrebbero rimanere ancora sui trasporti e negli ospedali. Un po' come in Israele, dove da ieri sono state abolite, per la prima volta da due anni, ma vi sono eccezioni, come negli ospedali appunto, nelle case per anziani o sugli aerei.

Chi persegue la politica del contagio zero è la Cina, che esegue tamponi di massa anche a Pechino, non solo a Shanghai, dove i casi sono poco meno di 2.500. Di fronte alla prospettiva di un duro lockdown, si sono formate lunghe code a Pechino sia ai supermercati sia davanti ai centri provvisori per i test di massa.

“Il contagio zero non può esistere”, fa notare il Sottosegretario alla Salute Sileri. Intanto, complici le giornate di festa, con nemmeno 140mila tamponi eseguiti l'incremento non arriva a 25mila; stabili le terapie intensive, tornano sopra diecimila i ricoveri ordinari. 93 i decessi. Poco più di 3.400 i nuovi positivi in Emilia Romagna, dove sono 8 i decessi, di cui uno anche in provincia di Rimini (un uomo di 78 anni, e dove i casi in più sono 211; 38 le terapie intensive in tutta la Regione, +2 da ieri).



Nel video l'intervista a Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato alla Salute