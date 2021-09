Il sottosegretario Sileri ai Reggenti: "I rapporti di ricerca con San Marino dovranno diventare ancora più stretti"

Sentiamo Pierpaolo Sileri e Bettina Menne

Aveva promesso il sottosegretario Pierpaolo Sileri di venire in Repubblica in occasione dell'inaugurazione del nuovo ospedale di San Marino, una promessa mantenuta: a Palazzo Pubblico i Capitani Reggenti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini hanno incontrato una delegazione italiana guidata dal politico pentastellato, che nel corso dell'udienza ha fatto i complimenti alla Repubblica per la gestione della pandemia, sottolineando come soprattutto nell'ultimo periodo i rapporti tra i due Stati si siano stretti ancora di più, anche se rimane ancora il punto interrogativo sulla questione Green Pass, con la deroga per i sammarinesi in scadenza il 15 ottobre. L'obiettivo ora comunque, sottolinea Sileri, è stringere ancora di più i legami. All'udienza era presente anche la Coordinatrice Investimenti e Sviluppo dell'Oms Europa Bettina Menne, che ha ribadito i recenti complimenti a San Marino nella gestione della pandemia, lanciando però un appello a non pensare che sia finita.

Nel video le interviste a Pierpaolo Sileri, sottosegretario italiano alla Sanità, e Bettina Menne, Coordinatrice Investimenti e Sviluppo dell'Oms Europa