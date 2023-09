ITALIA - SAN MARINO Il Sottosegretario Silli incontra il Comites su questioni 'targhe' e 'cittadinanza' Presente l'Associazione Dante Alighieri: presentate la varie iniziative tra cui l'annuario "Identità Sammarinese". La visita in Repubblica si è conclusa nella SIS di Gualdicciolo

Le politiche per gli italiani nel mondo: tematiche che rientrano a pieno titolo nelle deleghe di competenza del Sottosegretario agli Affari Esteri Giorgio Silli, il quale ieri ha concluso la sua visita in Repubblica proprio recandosi nella sede del Comites. Ad accoglierlo il Presidente Alessandro Amadei, il Membro dell’Esecutivo Marina Rossi e i Consiglieri Valter Bartolini e Stefano Gatta, insieme a Franco Capicchioni, Presidente dell’Associazione Dante Alighieri affiancato da Paola Masi, Gian Carlo Righi e Patrizia Di Luca. Presenti anche Oreste Rosati, Funzionario Vicario dell’Ambasciata d’Italia, Giuseppe Cesetti, ex Direttore del settore radio di San Marino RTV ed Alessandro Ceriani dell’Ufficio Mobile Consumatori.

Dal Presidente Amadei il punto sui principali argomenti oggetto di dibattito nel Paese e di forte interesse per il Comitato: “Stiamo dialogando intensamente con la politica italiana su diverse tematiche – fa sapere –, resta alta l'attenzione sulla questione della doppia cittadinanza per naturalizzazione ed in particolare la rinuncia a quella di origine, come condizione per essere naturalizzati sammarinesi”.

Occhi puntati anche sul problema delle targhe estere, “ovvero l’impasse – è stato spiegato - creata dall’articolo 29 bis del Decreto Sicurezza italiano che ha introdotto il divieto di circolazione per veicoli con targa straniera guidati da chi è residente in Italia”; focus infine sui diritti dei soggiornanti e la tassazione applicata ai frontalieri.

Ha quindi preso la parola il Presidente della Dante Alighieri Capicchioni, il quale ha ricordato le varie iniziative messe in campo, tra cui la pubblicazione di Identità Sammarinese, l’annuario dell'associazione, che in maniera continuativa – si è detto - “propone contributi autorevoli di carattere scientifico e divulgativo, frutto di studi, di ricerche sui grandi temi della politica, della storia della cultura declinati nella realtà sammarinese”. Un'opera di divulgazione culturale che il Sottosegretario, da toscano, ha notevolmente apprezzato.

Dalla cultura all'economia: al termine dell’incontro, Silli ha raggiunto insieme ai vertici delle due associazioni, il Sacchificio Industriale Sammarinese di Gualdicciolo. Ad attenderlo l’Ambasciatore d’Italia Sergio Mercuri. La SiS è uno dei brand storici in Europa nell'ambito della produzione di sacchi industriali di grande contenuto. Realtà produttiva del territorio che impiega un alto numero di cittadini italiani.

