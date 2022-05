EVENTI Il successo della partecipazione di San Marino a Expo Dubai in una celebrazione ad hoc

Un pomeriggio di celebrazioni e spettacoli per coronare la buona riuscita della presenza sammarinese all'Esposizione universale di Dubai. “San Marino EXPO Experience” è l'evento organizzato da San Marino Outlet Experience, sponsor principale del Titano negli Emirati Arabi, in collaborazione con le istituzioni e il Padiglione sammarinese per permettere ai protagonisti di raccontare la loro esperienza insieme agli artisti che hanno animato National Day dello scorso febbraio.

"Per San Marino - commenta Maurizio Borletti di Borletti Group - è ancora più importante, che non per altri Stati più grandi, essere conosciuto nel mondo". La parata e il successivo spettacolo della Federazione Balestrieri hanno aperto la manifestazione. Subito dopo i saluti delle autorità e il concerto di Monica Hill, Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta con Giostremia, una seconda esibizione in Repubblica dopo il successo a Dubai.

In chiusura un momento dedicato agli sponsor e la consegna dei diplomi di partecipazione ai volontari impegnati nel Padiglione sammarinese. Il tutto per ripercorrere un'avventura definita un successo dal segretario di Stato al Turismo Pedini Amati: "E' merito di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto".

Dovuto poi il ricordo a Mauro Maiani durante la cerimonia. "E' forse la persona più conosciuta della diplomazia sammarinese - conclude Pedini Amati - e il suo ricordo mi farà sempre commuovere. Ma lasciatemi fare i complimenti anche a Filippo Francini, perché ha continuato il percorso di qualcun altro e ce l'ha fatta".

Nel video le interviste a Maurizio Borletti di Borletti Group e Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo

