SOLIDARIETÀ Il suo laboratorio bruciò in un incendio: la donazione di Teatro Martelli e Unas per il falegname della compagnia

Della casa e del laboratorio di falegnameria rimase solo un scheletro annerito. Era la notte tra il 17 e 18 agosto 2023 quando un incendio in via Carducci, a Domagnano, divorò il lavoro e i ricordi di una vita di Paolo Zonzini. Al piano terra costruiva le scenografie per gli spettacoli del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli e ora è proprio la stessa compagnia a tendergli una mano, donandogli l'intero ricavato di una replica della Commedia di Sant'Agata, circa 1000 euro. Anche Unas ha partecipato all'iniziativa di solidarietà, raccogliendo più di 17mila euro per aiutarlo.

"Ringrazio molto Augusto Casali e il suo gruppo - commenta Zonzini -, oltre all'Unas. Questo gesto per me è molto importante perché mi dà la spinta per ripartire". "Abbiamo deciso di fare una replica in più - spiega Francesco Morganti, presidente Piccolo Teatro Arnaldo Martelli - e gli incassi di quella serata vengono ora devoluti a Paolo per far ripartire la sua attività". "L'associazione si è subito prestata a mettere a terra questa idea - commenta Luigi Ceccoli, presidente Unas -. Una grande opportunità per aiutare la comunità e fare quadrato attorno a un cittadino nel momento del bisogno".

"Un gesto lodevole che condivido – commenta il segretario alla Cultura Andrea Belluzzi –, rinnovando il mio sostegno al lavoro della compagnia, fondamentale per tenere viva la tradizione culturale del nostro Paese". La consegna della donazione è occasione anche per fare il punto sull'attività del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli. "Chiudiamo questa stagione teatrale molto soddisfatti del risultato - aggiunge Morganti -. La nostra attività continua: in autunno ci sarà un convegno sul dialetto romagnolo e sul futuro del teatro dialettale e probabilmente anche una rappresentazione in lingua italiana".



Nel video le interviste a Paolo Zonzini, Luigi Ceccoli (presidente Unas), Francesco Morganti (presidente Piccolo Teatro Arnaldo Martelli)

