Il sushi "made in San Marino" si espande in Emilia Romagna e Marche

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Berti (Rainbow Sushi)

Tra i settori più colpiti dalla pandemia c'è sicuramente la ristorazione. Nonostante le difficoltà però una realtà sammarinese è riuscita ad investire aprendo nuovi locali. Il Rainbow Sushi ha inaugurato il primo ristorante a San Marino circa sei anni fa. Nella primavera 2020 erano già quattro: oltre a quello in Repubblica due a Rimini e uno a Riccione. Poi la scorsa estate la prima apertura nella Marche, a Urbania e tra poche settimane ci sarà l'inaugurazione di un ulteriore locale a Cagli.









Catena che non vuole fermarsi infatti entro fine 2021 in progetto l'apertura di altri due ristoranti. Scelte non facili in tempo di covid ma il lavoro fortunatamente non è mancato, spiegano, anche grazie alla predisposizione del prodotto al delivery e take away.

