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Il talento sammarinese conquista Cervia: Davide Bruno premiato al Concorso Europeo Enogastronomico

Studente dell’Istituto Alberghiero “Malatesta” di Rimini, ha conquistato il Premio Speciale “Miglior Tecnica di Esecuzione” nella categoria cucina grazie al piatto “Primavere romagnole”

27 mag 2026
da sinistra Prof. Sposato, Davide Bruno, Asia Giuliani, Prof.ssa Clivio, Davide Zecchin
da sinistra Prof. Sposato, Davide Bruno, Asia Giuliani, Prof.ssa Clivio, Davide Zecchin

C’è anche la firma di un giovane sammarinese tra i protagonisti della XII edizione del Concorso Enogastronomico Europeo “L’Oro Bianco di Cervia”, prestigiosa manifestazione dedicata alla cucina, all’ospitalità e alla valorizzazione del celebre sale dolce cervese.

A distinguersi è stato Davide Bruno, studente sammarinese dell’Istituto Alberghiero “Malatesta” di Rimini, che ha conquistato il Premio Speciale “Miglior Tecnica di Esecuzione” nella categoria cucina grazie al piatto “Primavere romagnole”. Seguito e preparato dal professor Giovanni Sposato, Bruno ha convinto la giuria con una proposta che ha saputo unire precisione tecnica, creatività e valorizzazione dei sapori del territorio, centrando in pieno il tema del concorso dedicato alla sostenibilità e all’eccellenza enogastronomica.

La competizione ha visto confrontarsi dodici delegazioni di scuole italiane ed estere, impegnate in prove di cucina, sala, accoglienza e mixology. 



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