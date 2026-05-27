Il talento sammarinese conquista Cervia: Davide Bruno premiato al Concorso Europeo Enogastronomico

C’è anche la firma di un giovane sammarinese tra i protagonisti della XII edizione del Concorso Enogastronomico Europeo “L’Oro Bianco di Cervia”, prestigiosa manifestazione dedicata alla cucina, all’ospitalità e alla valorizzazione del celebre sale dolce cervese.

A distinguersi è stato Davide Bruno, studente sammarinese dell’Istituto Alberghiero “Malatesta” di Rimini, che ha conquistato il Premio Speciale “Miglior Tecnica di Esecuzione” nella categoria cucina grazie al piatto “Primavere romagnole”. Seguito e preparato dal professor Giovanni Sposato, Bruno ha convinto la giuria con una proposta che ha saputo unire precisione tecnica, creatività e valorizzazione dei sapori del territorio, centrando in pieno il tema del concorso dedicato alla sostenibilità e all’eccellenza enogastronomica.

La competizione ha visto confrontarsi dodici delegazioni di scuole italiane ed estere, impegnate in prove di cucina, sala, accoglienza e mixology.