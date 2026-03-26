19.30
Il tg serale cambia eccezionalmente orario e durata per la partita della Nazionale U21
Programmazione regolare per tutte le altre edizioni.
Questa sera il telegiornale serale subirà una variazione di palinsesto. Per permettere la messa in onda della partita di calcio della Nazionale Under 21- impegnata nelle Qualificazioni per gli Europei 2027 contro la Finlandia - , l’edizione non andrà in onda alle 19.30 come di consueto, ma sarà posticipata alle 19.55. Cambia anche la durata: il notiziario sarà ridotto a 10 minuti invece della consueta programmazione.
La normale programmazione riprenderà regolarmente dalle prossime edizioni.
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